  • BIST 1.549
  • Altın 420,739
  • Dolar 7,6456
  • Euro 9,0872
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Rus donanmasına ait tanker ‘IMAN’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen akaryakıt yüklü Rus Donanması'na ait 'IMAN' isimli tanker, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait tanker ‘IMAN’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki 'IMAN' adlı tanker, bugün saat 12.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi’nin önünden geçen askeri tanker, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Akaryakıt taşıdığı öğrenilen tankere boğazlardan geçişi sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus donanmasına ait tanker ‘IMAN’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti09 Mart 2021 Salı 18:18
  • 'Kan davası' yüzünden öldürüldü, belediye başkanı 'Başkaları da ölmeden son verin' dedi09 Mart 2021 Salı 18:17
  • Malatya'da 13 köy okuluna yapılacak kütüphaneye 13 şehidin ismi verilecek09 Mart 2021 Salı 18:15
  • YHT, Sivas'ta ilk kez tarihi tren garında09 Mart 2021 Salı 17:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Rasim Öztekin'in kızına taziyelerini iletti09 Mart 2021 Salı 16:49
  • Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü09 Mart 2021 Salı 16:48
  • FETÖ'nün firari emniyet müdürü M.E Ankara'da yakalandı09 Mart 2021 Salı 15:31
  • Tüzel kişiler de sabit hat sorgulama hizmetinden faydalanacak09 Mart 2021 Salı 15:30
  • Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi09 Mart 2021 Salı 14:57
  • Kahraman komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı09 Mart 2021 Salı 14:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti