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Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı
Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı
Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.
07 Ekim 2019 Pazartesi 10:25
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.