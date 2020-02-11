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Rus heyetiyle kritik görüşme

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Esad rejiminin askerimize yönelik saldırılarının karşılıksız kalmayacağını söyledi.
Rus heyetiyle kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus Heyeti ile görüşmeye ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sözcü Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede İdlib'deki son durum ele alınmıştır.

SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALIDIR

Görüşmede İdlib'deki uluslarası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir.

Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır.

ASKERLERİMİZE YÖNELİK SALDIRILAR KARŞIKLIKSIZ KALMAZ

Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir.

Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edilmiştir. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır.

Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir.

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