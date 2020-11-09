  • BIST 1.222
  • Altın 507,366
  • Dolar 8,0659
  • Euro 9,5687
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Rus kabinesinde değişiklik

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hükümetinde görevli 3 bakanı görevden alırken, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Başbakan Yardımcılığı görevine aday gösterildi.
Rus kabinesinde değişiklik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından imzalanan kararnameye göre, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılkin ve Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev görevlerinden alındı.

İmzalanan kararnameyle Rus hükümetindeki başbakan yardımcısı sayısı da 9'dan 10'a yükseltildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kararnamenin ardından boşalan bakanlık görevleri için adaylarını Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğunu açıkladı.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanı Novak'ı Başbakan Yardımcılığı görevi için aday gösteren Mişustin, Enerji Bakanı olarak Novak'ın yerine RusGidro Genel Müdürü Nikolay Şulginov'u önerdi.

Ulaştırma Bakanlığı görevi için Aeroflot Genel Müdürü Vitaliy Savelyev'i aday gösteren Mişustin, İnşaat Bakanı olarak Tataristan İnşaat Bakanı İrek Fayzullin'i, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı olarak da Uzak Doğu ve Arktik Bakanı Aleksandr Kozlov'un ismini sundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medyadan canlı yayınladığı yolculuğu ölümle bitti09 Kasım 2020 Pazartesi 13:19
  • Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı09 Kasım 2020 Pazartesi 12:56
  • MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi09 Kasım 2020 Pazartesi 12:53
  • Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor09 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
  • Korunan alanlarda 199 bin yavru kaplumbağa denize ulaştı09 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
  • Fransa'da Müslümanlar üzerindeki baskı devlet eliyle şiddete dönüştü09 Kasım 2020 Pazartesi 11:56
  • 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu  09 Kasım 2020 Pazartesi 11:42
  • 3 genç kız, çatıya çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden video çekti09 Kasım 2020 Pazartesi 11:42
  • İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi09 Kasım 2020 Pazartesi 11:33
  • Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti