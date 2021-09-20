  • BIST 1.398,370
  • Altın 490,18
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1050
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Rus kadın, doğa yürüyüşünde öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Rus kadın, doğa yürüyüşünde öldü

Olay, sabah saatlerinde, Kaş'a bağlı Kalamar Koyu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N., aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamsi ve istavrit bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendiriyor20 Eylül 2021 Pazartesi 11:36
  • Gazi derneklerinin bakımını hükümlüler yaptı20 Eylül 2021 Pazartesi 11:26
  • Erciyes’in zirvesi beyaza büründü20 Eylül 2021 Pazartesi 11:19
  • Dicle Elektrik çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı20 Eylül 2021 Pazartesi 11:13
  • Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu20 Eylül 2021 Pazartesi 11:10
  • Okul yemekhanesinde 'menü' uyarısı20 Eylül 2021 Pazartesi 11:06
  • Denizde kayboldu, cesedi karşı kıyıya vurdu20 Eylül 2021 Pazartesi 11:04
  • İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 6 emniyet mensubu gözaltına alındı20 Eylül 2021 Pazartesi 11:03
  • Arkadaşının bıçakladığı Niyazi öldü 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:57
  • Bulutistan 4’üncü veri merkezini Ankara’da açtı20 Eylül 2021 Pazartesi 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti