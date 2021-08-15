Rus kaza kırım heyeti Kahramanmaraş'a geldi

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Rus yangın söndürme uçağına ilişkin inceleme yapmak üzere Rusya'dan kaza kırım heyeti kente geldi.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde dün yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ederken Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ne düşen uçakla ilgili Rusya'dan gelen kaza kırım heyeti valiliği ziyaret etti.

Aralarında bir tuğgeneralin de bulunduğu heyet, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile basına kapalı yaklaşık 1 saat görüştü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan söndürme uçağının düşmesi sonucu 5 Rus ve 3 Türk mürettebat hayatını kaybetmişti.