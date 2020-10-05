Rus lider Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan’dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan’ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.
05 Ekim 2020 Pazartesi 16:21
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan’dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan’ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu. Putin’den istediği yanıtı alamayan Paşinyan’ın kaldığı zor durumu Rusya devlet televizyonu paylaştı. "Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin'in tavrı, büyük ilgi gördü.
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