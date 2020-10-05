  • BIST 1.158
  • Altın 477,851
  • Dolar 7,7456
  • Euro 9,1281
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
» »

Rus lider Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi

Rus lider Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan’dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan’ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan’dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan’ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu. Putin’den istediği yanıtı alamayan Paşinyan’ın kaldığı zor durumu Rusya devlet televizyonu paylaştı. "Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin'in tavrı, büyük ilgi gördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Rus lider Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
Rus lider Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Sultangazi'de kadınların 'temizlik' tartışması meydan kavgasına döndü
Sultangazi'de kadınların 'temizlik' tartışması meydan kavgasına döndü
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı
Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı
Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı
Arı kuşunu kurtarıp, eliyle su içirdi
Arı kuşunu kurtarıp, eliyle su içirdi
Son Eklenen Videolar
Olimpiyat şampiyonu Akgül'den gençlere altın öğütler
Olimpiyat şampiyonu Akgül'den gençlere altın öğütler
Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Bakan Akar: Samimi değil
Bakan Akar: Samimi değil
Yolcu otobüsü şoföründen hayrete düşüren görüntüler!
Yolcu otobüsü şoföründen hayrete düşüren görüntüler!
Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OBSÜK toplantısında konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OBSÜK toplantısında konuştu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti