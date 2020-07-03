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Rus milyarder, 1 günde 100 bin TL harcadı

RUSYA'da, 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginleri arasında yer alan iş insanı Alexander Svetakov, 'Cloudbreak' isimli lüks yatla, bir hafta önce Bodrum'a geldi. Svetakov'un, 1 günde 100 bin TL harcadığı öğrenildi.
Rus milyarder, 1 günde 100 bin TL harcadı

'Cloudbreak' isimli, 72 metrelik lüks yatla Bodrum'a demirleyen Rus milyarder Alexander Svetakov, 4 çocuğu ve eşiyle Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan bir beache gitti. Svetakov plajın tüm şezlonglarını kiralayarak plajı kapattı. Aile üyeleri ve 20 kişilik koruma ekibi ateşleri ölçüldükten sonra plaja giriş yaptı. Svetakov'un, 1 günde 100 bin TL harcadığı öğrenildi. 

Değeri 250 milyon dolar olan lüks yat, havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonuyla dikkat çekiyor.

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