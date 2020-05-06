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Rus milyarder intihar etti

Dünyanın en zengin 86'ncı iş insanı olan Rus milyarder Dmitriy Bosov, Moskova yakınlarındaki evinde intihar etti.
Rus milyarder intihar etti

Rus milyarder iş adamı Dmitriy Bosov’un intihar ettiği bildirildi.

Rus RBK gazetesinin haberine ve emniyet yetkilileri tarafından TASS haber ajansına teyit edilen bilgilere göre, Rusya’nın en zengin iş adamlarından 52 yaşındaki Bosov intihar etti.

NEDEN İNTİHAR ETTİĞİ BİLİNMİYOR

Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük kömür şirketlerinden Vostokugol ve Sibanthracite’nin sahiplerinden Bosov’un intihar etme nedenine dair bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bosov’un cesedinin akrabaları tarafından dün gece Moskova yakınlarındaki evinde bulunduğu ifade edilen haberlerde, kafasında kurşun yarasının tespit edildiği ve yanında bir tabancanın bulunduğu öne sürüldü.

DÜNYANIN EN ZENGİN 86. İŞ İNSANIYDI

Forbes dergisinin 2020’de yayımladığı listeye göre, Bosov, 1,1 milyar dolar servetiyle ülkenin en zengin 86’ıncı iş insanı konumundaydı.

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