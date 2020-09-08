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Rus milyarderin 'Yüzen Saray’ı Yalıkavak’ta

RUS milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', sabah saatlerinde Bodrum'a geldi.
Rus milyarderin 'Yüzen Saray’ı Yalıkavak’ta

İngiltere'nin ünlü futbol takımlarından Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç'in 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.2 milyar dolarlık yatı, sabah saatlerinde tatil cenneti Bodrum’un Yalıkavak koyunda demir attı. Dünya’nın en pahalı yatı olduğu öğrenilen ‘Eclipse’, büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulamayınca Yalıkavak Koyu'na demirledi. Abramoviç'in yaklaşık 100 koruması ile toplamda 180 personelin görev yaptığı yat ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Dünya’nın en önemli yatları arasında gösterilen mega yatta, 2 helikopter pisti, üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunuyor. Yüzen saray olarak ifade edilen yatta, ayrıca güvenlik amaçlı çelik koruma zırh ve füze savunma sisteminin yer aldığı belirtildi.

Bölgede o sırada düğünleri için dış çekim yapan gelin ve damat, yat ile poz verdi. Yüzen Saray’ın yaklaşık 1 hafta burada kalacağı, Roman Abramoviç’in ise ilerleyen günlerde yata geleceği ve ardından yunan adalarına açılacağı öğrenildi.

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