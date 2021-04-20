  • BIST 1.375
  • Altın 463,252
  • Dolar 8,1117
  • Euro 9,7786
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata devam ediyor

Rusya'ya ait savaş gemilerinin Karadeniz'de tatbikata devam ettiği belirtildi.
Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata devam ediyor

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde 20'den fazla savaş gemisi, Karadeniz'de tatbikat yapıyor.

Zor koşullarda yapılan tatbikatta, "Su-25CM3" savaş uçakları ile hava savunma sistemleri de yer alıyor.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı belirtildi.

Rusya'da askeri güçlerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimler
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birliğinin, tatbikat çerçevesinde Kuzey Kafkasya'dan Kırım'a konuşlandırıldığı bildirilmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı20 Nisan 2021 Salı 13:29
  • Çorlu'da, NATO tatbikatı öncesi eğitimler başladı20 Nisan 2021 Salı 13:21
  • Fatih'te depoda yangın20 Nisan 2021 Salı 13:20
  • Bakan Kurum'dan 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz' uyarısı20 Nisan 2021 Salı 13:12
  • Rekabet Kurumu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı20 Nisan 2021 Salı 13:01
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sözde Ermeni soykırımı iddiası sadece siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradır20 Nisan 2021 Salı 12:59
  • 'Evladımı HDP'den istiyorum. Almadan geri dönmeyeceğim'20 Nisan 2021 Salı 12:58
  • FETÖ şüphelisi eski 2 askeri öğrenci itiraflarda bulundu20 Nisan 2021 Salı 12:58
  • Ergenekon davasının eski savcısı Murat Dalkuş'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası20 Nisan 2021 Salı 12:57
  • Tuzla'da karaya oturan "Hoegh Pusan" isimli geminin kurtarılması için keşif çalışması yapılıyor.20 Nisan 2021 Salı 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti