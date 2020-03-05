Rus savaş uçaklarından İdlib'de katliam: Tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları TSİ 03.30 sularında Marretmısrin beldesine hava saldırısı düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir tavuk çiftliğindeki 16 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.
Yaralıları bölgedeki sağlık merkezilerine sevk eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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