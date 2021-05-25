  • BIST 1.418
  • Altın 510,819
  • Dolar 8,4458
  • Euro 10,3401
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası kısıtlamalara rağmen Türkiye tatilini iptal etmedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirdi.
Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası kısıtlamalara rağmen Türkiye tatilini iptal etmedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, başkent Moskova'da düzenlenen Dijital Havacılık ve Seyahat Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında 15 Nisan ila 1 Haziran arasında kısıtlanan uçuşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uçuşların kısıtlanması nedeniyle Rus tur şirketlerinin turistlere önemli oranda borçlandığına işaret eden Gorin, "Hesaplarımıza göre, şirketlerin iptal edilen turlar nedeniyle turistlere toplam borcu 20 milyar ruble düzeyinde." dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların kısıtlanması nedeniyle yaklaşık 500 bin turistin söz konusu dönemde Türkiye'ye gidemediğini aktaran Gorin, "Yaptığımız çalışmaya göre, Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmeyerek ileri bir tarihe erteledi. Yüzde 18'i tatilini başka bir ülkede yaparken, yüzde 15'i Rusya'da tatil yaptı." şeklinde konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşlar için 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı alındığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY'nin uçak içi ürün ve hizmetlerine 'Travel Plus'tan 4 kategoride ödül25 Mayıs 2021 Salı 11:50
  • Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak25 Mayıs 2021 Salı 11:49
  • MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan 'Türkiye'de aşılamanın yaygınlaşması' vurgusu25 Mayıs 2021 Salı 10:47
  • Kapasite kullanım oranı mayısta azaldı25 Mayıs 2021 Salı 10:47
  • Sektörel güven endeksi açıklandı25 Mayıs 2021 Salı 10:37
  • Borsa güne yükselişle başladı25 Mayıs 2021 Salı 10:15
  • Hava ısıtma ve soğutma ürünlerinde 2023'te çevreye duyarlı tasarıma geçilecek25 Mayıs 2021 Salı 10:14
  • Pamuk ve pamuk döküntüleri 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi25 Mayıs 2021 Salı 09:56
  • Dolarda yatay seyir sürüyor25 Mayıs 2021 Salı 09:39
  • Altın fiyatlarında heyecanlandıran eşik!25 Mayıs 2021 Salı 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti