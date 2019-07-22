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Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.
Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü

Suriye'de Rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Marratinnuman ilçesine, Bıdama beldesi, Kenbbine ve Tel Menniş köyüne hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf'un yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Marrattinnuman ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemere göre, aralarında 1 Sivil Savunma gönüllüsünün de olduğu toplam 17 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı. 

Söz konusu ilçede Sivil Savunmanın arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 24 saatte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşkelere düzenlenen hava saldırılarında 34 sivil öldü.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi de Marratinnuman ilçesine yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine, Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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