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Rus uzmandan korkutan açıklama

Rus Epidemiyoloji Uzmanı Nikolay Briko, koronavirüsün bilindiği gibi 1,5 metre mesafeden değil, 4 metre mesafeden de insandan insana bulaşabileceğini açıkladı.
Rus uzmandan korkutan açıklama

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan epidemiyoloji uzmanı Nikolay Briko, Kovid-19'la ilgili baştan beri 1,5 metre olarak bilinen bulaşma mesafesi ile ilgili verileri güncelleyerek, koronavirüsün 4 metre mesafeden insandan insana bulaşabildiğini ifade etti.

3 SAATE KADAR HAVADA KALABİLİR

Bu verilerin ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yeni araştırmasıyla teyit edildiğini söyleyen Briko, virüsün 30 dakika ila 3 saat arasında havada kalabildiğini, nesnelerin yüzeyinde ise birkaç gün varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Rus uzman, böylelikle bulaşmanın sadece havadan damlacıklar yoluyla değil, aynı zamanda temasla da gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Rusya'da şimdiye kadar 21 bin 102 Kovid-19 vakası kaydedildi, bin 700 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuşurken 170 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkenin birçok bölgesinde teyakkuz durumu devrede, vatandaşlar evlerinde kalmaları için uyarılıyor, diğer ülkelerle uçak ve tren seferlerine ise ara verilmiş durumda.

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