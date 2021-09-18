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Ruslardan 40 bin TL'ye İstanbul aktarmalı 'Taliban turu'

Rusya'da bir turizm şirketi, Afganistan'a "Taliban turu" paketini satışa çıkardı. Rusya'dan Taliban kontrolündeki Afganistan'a İstanbul aktarmalı 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise, 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.
Ruslardan 40 bin TL'ye İstanbul aktarmalı 'Taliban turu'

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demecinde, "Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan'a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan'a tur düzenlemenin yolunu bulduk" dedi.

Jdarnova turun detaylarını ise şu sözlerle anlattı:

"İlk aktarma durağı İstanbul Havalimanı ancak İstanbul'dan Kabil'e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil'e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor."

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