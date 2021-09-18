Ruslardan 40 bin TL'ye İstanbul aktarmalı 'Taliban turu'

Rusya'da bir turizm şirketi, Afganistan'a "Taliban turu" paketini satışa çıkardı. Rusya'dan Taliban kontrolündeki Afganistan'a İstanbul aktarmalı 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise, 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.