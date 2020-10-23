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Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bayraktar TB-2, Rus hava savunma sistemlerinin hem takip edemeyeceği yavaşlıkta uçuş yapıyor hem de MAM-L mühimmatlarını ulaşamayacakları menzilden atıyor.
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan ordusuna 1.5 milyar doların üzerinde zayiat veren Türk SİHA'ları tarih yazmaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun 28 yıldır inşa ettiği tahkimatların yerle bir edilmesinde ve harekata derinlik kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen SİHA'lar 40'ın üzerinde Rus üretimi hava savunma sistemi ve bileşenini vurmayı başardı.

"ÇOK İYİ TAKTİKSEL PLAN"

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, SİHA'ların bu başarısının arka planında çok iyi taktiksel planlamanın yattığını söyledi. Ermenistan'a ait hava savunma sistemlerinin eski ve zafiyetlerinin olduğunun altını çizen Oğuz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bayraktar ve MAM-L ikilisi, Rus hava savunma sistemlerinin sınırlamaların daha üstünde performans gösterdiği için düşürülemiyor. 13 tanesi vurulan 9K33 OSA hava savunma sistemi, saatte 360 km hızın altındaki hava araçlarını 6.4 km kala ve 5 km irtifada tespit edebiliyor. Bayraktar TB-2 ise 130 km/h'dan daha yavaş uçabiliyor. 5.5 km üzerindeki irtifalardan mühimmat atabiliyor. MAM-L’nin menzili de 8 ila 14km.

"S-300'LER TB2'LERİ TAKİP EDEMİYOR"

Peki, S-300'lerin olduğu sahada Bayraktar TB-2'ler nasıl vızır vızır hareket edebildi? S-300'ler 180 km/h'ın altındaki hızlarda yapılan uçuşları iç arıza gibi algılıyor ve takip edemiyor. Bütün bunların hepsi oturulup detaylıca çalışılmış ve Rus hava savunma sistemlerinin hepsi başarıyla vurulmuş. Elektronik harbe de ihtiyaç kalmamış."

AZERBAYCAN HAREKATA ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ

Azerbaycan ordusunun bu başarısının arka planında sahadan istihbarat, havadan keşif-gözetleme ve kurmay zeka olduğuna dikkat çeken Oğuz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Azerbaycan ordusu, muhtemelen Türk danışman ekibiyle birlikte, SİHA'ların kabiliyetlerini ve harekat planlanmasını çok iyi çalışmış. Bunların arka planında keskin bir kurmay bir akıl var. Olası tehditlere karşı alınacak tüm tedbirler detaylıca düşünülmüş. Anlık istihbarat da çok etkin bir şekilde kullanılmış."

 

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