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Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti

Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti.
Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a bağlı SberIndex'ten yapılan açıklamada, vatandaşların Kovid-19 salgınıyla ilgili algıladıkları risk seviyesinin azaldığı belirtildi.

Risk algısının azalması nedeniyle Rusların harcamalarını artırdıklarına işaret edilen açıklamada, "Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti." denildi.

Açıklamada, şubatta gıda ürünlerine yönelik harcamaların bir önceki aya göre yüzde 5,4, gıda dışı perakende ürünlere yönelik harcamaların ise yüzde 8,7 arttığı kaydedildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, Rusya'da gıda fiyatları, Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükselerek AB'ye kıyasla 7,5 kat fazla artış kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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