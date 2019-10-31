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Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları

Rusların Suriye'deki petrol kuyuları devriyesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Rusya ile anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda terör örgütü YPG'nin, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmesine karar verildi.

Kamışlı ise bu anlaşmanın dışında tutuldu.

BİNDEN FAZLA PETROL KUYUSU

Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösteriliyor. Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.

Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü.

NUSAYBİN'DEN GÖZÜKÜYOR

Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

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