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Rüşvetle FETÖ üyelerinin soruşturma bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin davada ByLock tespiti

FETÖ adına soruşturma bilgilerinin UYAP üzerinden rüşvetle sızdırılmasına ilişkin davada sanıklardan 3'ünün ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
Rüşvetle FETÖ üyelerinin soruşturma bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin davada ByLock tespiti

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef ile avukatlar hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Adnan Şeker, Nazif Gürkan Şen, Hilal Kamacı, Yaşar Şeker ve Musa Şeker, başka suçtan tutuklu bulunan Betül Fırat ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen belge ve bilgileri okuyan Mahkeme Başkanı Gökan Günaydın, sanıklardan Adnan Şeker, Yaşar Şeker ile Hasan Hüseyin Zedef'in FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespit tutanağının dava dosyasına eklendiğini bildirdi.

Savunması sorulan Adnan Şeker, savunmasını hazırlayamadığını belirterek, kendisine süre verilmesini talep etti.

Sanık Yaşar Şeker ise ByLock kullandığı iddiasıyla başka bir mahkemede daha yargılandığını ancak kullanım içeriklerinin bulunmadığını belirtti. Söz konusu programı kullanmadığını savunan Şeker, para karşılığı terör örgütü mensuplarının bilgilerini de sızdırmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Günaydın, sanık Yaşar Şeker'e, Adnan Şeker'in ByLock kullanım tespitinde adının ve kimlik bilgilerinin yer aldığını söyledi.

Sanıklardan Fırat, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesi talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, henüz dinlenmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesini ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair somut delillerin varlığı ile kaçma şüpheleri göz önünde bulundurularak mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik taleplerinin alınmasının ardından mahkeme, ara kararları açıkladı.

Gelecek celse tanık dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına hükmeden mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

Davanın görülmesine, 7 Aralık'ta devam edilecek.

İddianameden
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkililerinin 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesinde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını fark etmesi üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe adliyesinin iş yoğunluğu dikkate alındığında sorgulama işlemlerini olağan dışı bulan yetkililerin araştırması sonucu, 9 bin 830 farklı T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak 5 bin 738 FETÖ, 28 PKK, 2 DHKP-C, 4 terör örgütü MKP bağlantılı kişilerin bilgilerinin sorgulandığı ortaya çıktı.

Usulsüz sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi katiplerinden Nazif Gürkan Şen'e ait olduğu anlaşılması üzerine aralarında Şen ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker'in de bulunduğu birbirleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede, şüphelilerin, "FETÖ üyeliği", "zincirleme şekilde gizliliğin ihlali", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "rüşvet verme" ve "rüşvet alma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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