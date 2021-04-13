Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e indirdiğini açıkladı

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz'e gönderildi.
Bunun, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.
Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.
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