  • BIST 1.513
  • Altın 450,636
  • Dolar 7,3147
  • Euro 8,9718
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Rusya: ABD'nin seçim sistemi eskimiş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin seçim sisteminin eskidiğini ve çağdaş demokratik standartları karşılamadığını söyledi.
Rusya: ABD'nin seçim sistemi eskimiş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasını girmesini değerlendirdi. 

Washington’daki olayların “ABD’nin iç işleri” olduğunu belirten Zaharova, “ABD’de seçim sistemi eskimiş, sayısız ihlallere fırsat yaratarak çağdaş demokratik standartlara cevap veremez olmuştur.” dedi.

ABD’de medyanın toplumda bölünmeye yol açan siyasi mücadelenin aracı haline geldiğini de kaydeden Zaharova, “(Washington’daki olaylarla ilgili olarak) Dost Amerikan halkına tarihindeki bu dramatik anı layıkıyla atlatmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da07 Ocak 2021 Perşembe 15:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor07 Ocak 2021 Perşembe 14:57
  • İstanbul'da sahte plaka operasyonu kamerada07 Ocak 2021 Perşembe 14:51
  • Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor07 Ocak 2021 Perşembe 14:49
  • Barajdaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü, tarihi köprü ortaya çıktı07 Ocak 2021 Perşembe 14:48
  • Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı07 Ocak 2021 Perşembe 14:46
  • Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi07 Ocak 2021 Perşembe 14:41
  • Somali’de askeri konvoya bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var07 Ocak 2021 Perşembe 14:12
  • Çin'den ABD'ye sükunet çağrısı07 Ocak 2021 Perşembe 14:07
  • İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen sistem devrede07 Ocak 2021 Perşembe 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti