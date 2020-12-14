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Rusya, ABD’nin ‘siber saldırı’ suçlamalarını reddetti

Rusya, Beyaz Saray'ın ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunulduğu suçlamalarını reddetti. 
Rusya, ABD’nin ‘siber saldırı’ suçlamalarını reddetti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot'un Rusya'yı ima eden Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdı" iddiasına Rusya yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD'nin suçlamalarını redderek “Bizim bu konuyla hiçbir alakamız yok” dedi. ABD basını daha önce Moskova destekli bir grubun ülkenin iki bakanlığının yanı sıra diğer devlet kurumlarını da hacklediğini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını açıklamıştı. Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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