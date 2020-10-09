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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Moskova’daki daveti kabul ettiğini duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ konusunda Moskova’da yapılacak istişarelere katılacağını duyurdu.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Moskova’daki daveti kabul ettiğini duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçlü istişarelerin bugün dışişleri bakanları seviyesinde yapılacağını kaydederek, "Bakü ve Erivan, Moskova’daki istişarelere katılacağını doğruladı. Aktif olarak hazırlıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda 9 Ekim'de istişarelerde bulunmak üzere Moskova’ya davet etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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