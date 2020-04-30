Rusya Başbakanı koronaya yakalandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin koronavirüse (corona virüs) yakalandığını Başkan Putin'e bildirdi. Mişustin tedbir olarak kendini karantinaya alacağını açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

KENDİNİ KARANTİNAYA ALACAK

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, “Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.” dedi.

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi.

MİHAİL MUŞİSTİN KİMDİR?

Mihail Vladimiroviç Mişustin, Rus ekonomist ve siyasetçi. 16 Ocak 2020'den beri Rusya Başbakanı olarak görev almaktadır. 2010 yılından itibaren Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu Başbakanlığı görevine başlamıştır.

Mişustin, 15 Ocak 2020 tarihinde Dmitriy Medvedev'in istifası ile boşalan Başbakanlık makamına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından aday gösterildi ve aynı tarihte Başbakanlık görevi için seçildi.