Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova’dan Navalni açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Aleksey Navalni'nin iddia edilen zehirlenmesi, Rusya'ya uzun süredir devam eden yaptırımların sadece bir ön metniydi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin zehirlendiği ‘iddialarının’ Rusya’ya yaptırım uygulamak için bir mazeret olduğunu ifade etti. Zakharova, “Aleksey Navalni'nin iddia edilen zehirlenmesi, Rusya'ya uzun süredir devam eden yaptırımların sadece bir ön metniydi. Yaptırımlar, durdurma listeleri, kısıtlayıcı önlemler, uluslararası ilişkilerde her zaman bir tek bir şeye yol açmıştır. Asıl soru, yaptırımlarla neyi başarmak istedikleridir. Gerçeği öğrenmek, her şeyi anlamak için mi? Yaptırımlar buna nasıl yardımcı olacak?” ifadelerini kullandı.

ALMANYA VE FRANSA’DAN YAPTIRIM HAMLESİ

Fransa ve Almanya, Rusya'ya yönelik hedeflenen yaptırımlar konusundaki önerilerini AB üye ülkelerine iletmeyi planladıklarını açıkladı.