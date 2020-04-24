  • BIST 98.759
  • Altın 387,346
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Rusya ekonomisi eriyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkede bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5 olabileceğini belirterek, “Rus ekonomisi yeni tip koronavirüs (corona virüs) önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble kaybediyor.” dedi.
Rusya ekonomisi eriyor

Reşetnikov, Rus devlet kanalı Rossiya 1’e verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını çerçevesinde ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

"BU SIRTLANMAK ZORUNDA KALDIĞIMIZ BÜYÜK BİR KAYIP"

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede çok sayıda kısıtlayıcı tedbir alındığını anımsatan Reşetnikov, “Rus ekonomisi Kovid-19 önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp.” diye konuştu.

Ülkedeki sağlık sisteminin salgınla mücadele edebileceğine dair güvenin tazelenmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına işaret eden Reşetnikov, “Bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 5 olabilir. Söz konusu açık büyük oranda birikmiş rezervlerden karşılanacak.” dedi.

BU YIL YÜZDE 5 KÜÇÜLECEK

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB liderleri 540 milyar euroluk kurtarma paketinde anlaştı23 Nisan 2020 Perşembe 22:55
  • Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep23 Nisan 2020 Perşembe 14:42
  • AB liderleri, ekonomik kurtarma programı için toplanacak23 Nisan 2020 Perşembe 07:55
  • "Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz"22 Nisan 2020 Çarşamba 23:36
  • Benzin ve motorine indirim22 Nisan 2020 Çarşamba 16:38
  • Merkez Bankası faiz indirdi22 Nisan 2020 Çarşamba 14:17
  • Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:52
  • Bakan Kurum: 2/B ve tarım arazileri satışında, hak sahiplerinin borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz22 Nisan 2020 Çarşamba 09:51
  • Demir çelik üreticileri ithalatta vergi artışından memnun21 Nisan 2020 Salı 15:36
  • Rusya'ya mandarin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 49 arttı21 Nisan 2020 Salı 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti