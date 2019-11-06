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Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı

Rusya savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir hastaneyi vurdu. Hastane Müdürü: "Saldırı sonucunda hastanenin yüzde 80'ni yıkıldı. İki personel yaralandı. Kuvözlerdeki bebekler ve hastalar tahliye edildi".
Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında iki sağlık çalışanı yaralandı.

Hastanenin yüzde 80'i hasar gördü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin, Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Marretinnuman ilçesine, Şinan ve Maarşurin köylerine saldırılar düzenledi.

Kuvözlerdeki bebekler başka hastanelere nakledildi.

Şinan köyündeki İhlas Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü Doktor Zuheyr Karrat, gece saatlerinde savaş uçaklarının hastaneye çifte saldırı düzenlediğini söyledi.

Kuvözlerdeki bebekler tahliye edildi

Karrat, "Saldırı sonucunda hastanenin yüzde 80'ni yıkıldı. İki personel yaralandı. Kuvözlerdeki bebekler ve hastalar tahliye edildi" dedi.

Hastane yerle bir oldu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri olay yerine intikal edip hastaneyi tahliye ederken, çıkan yangını söndürdü.

Saldırı esnasında çevredeki yerler de zarar gördü.

Rusya savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

Hastanedeki teçhizatlar kullanılamaz hale geldi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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