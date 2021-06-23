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Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

RIA'da yer alan son dakika gelişmesine göre, Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurdu.
Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yeni bir kriz yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı. 

RIA'da yer alan son dakika gelişmesine göre, Rus savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya sınırını ihlal eden İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrulardı. Bakanlık yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir destroyer olan HMS Defender'ın Rusya'nın Karadeniz'deki deniz sınırlarını ihlal etmesinin ardından bir Rus savaş gemisinin uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Aynı açıklamada İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının  kullanıldığı bilgisini de yer aldı.

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, NATO'nun Rus karasuları yakınlarında faaliyetlerinde kayda değer artış olduğunu belirtti ve 'provokatif' olarak nitelediği eylemleri kınadı.

Gerasimov, 'Uzun menzilli silahları bulunan NATO savaş gemileri Karadeniz ve Baltık Denizi'nde faaliyet gösteriyorlar. ABD ve müttefiklerine ait bu savay gemilerinin faaliyetleri açıkça provokatifler' dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı İngiltere'nin Moskova Ateşesi'ni bakanlığa çağırdı. Konuyla ilgili İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.

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