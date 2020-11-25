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Rusya, Irak’ın silah ihtiyacını karşılamak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak’ın Rus yapımı askeri ürünlere yönelik her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.
Rusya, Irak’ın silah ihtiyacını karşılamak istiyor

Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Moskova’da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. 

Terör tehditlerinin de bulunduğu bir ortamda Irak’ın askeri donanımı, güvenlik güçleri ve savunma kabiliyetinde Rusya’nın önemli rol oynadığını ifade eden Lavrov, Rusya’nın, Irak’ın silah ihtiyacını karşılamak istediğine dikkat çekti.

Lavrov, “Irak’ın Rus yapımı askeri ürünlere yönelik her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız. Irak Savunma Bakanı (Cuma İnad) Rusya’yı ziyaret etmeyi planlıyor. Bu konuların o zaman somut ve esaslı bir şekilde tartışılacağına eminim.” dedi.

Rus enerji firmalarının Irak’ta 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptığına işaret eden Lavrov, Lukoil, Rosneft, Gazpromneft, Başneft’in Irak’ta yatırımları olduğunu söyledi.

Lavrov, Suriye ve Irak topraklarında uluslararası teröristlerin kalıntılarını ortadan kaldırmak için aktif olarak iş birliği yaptıklarını belirterek “Irak, Rusya, Suriye ve İran'dan askeri uzmanların katılımıyla Bağdat'ta terörle mücadelede yaklaşımlarını koordine etmek için oluşturulan bilgi merkezinin başarılı çalışmasını vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Irak 2021’de Rusya ile 14 farklı konuda anlaşma imzalamak istiyor
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de 2021 yılında imzalanmak üzere Irak ile Rusya arasında 14 farklı alanda ikili iş birliğini içeren belgeler üzerinde çalışıldığını kaydederek bu belgelerin eğitim, ulaşım, sağlık, petrol-gaz ve ticaret alanlarını içerdiğini dile getirdi.

İki ülke arasında askeri-teknik iş birliğini görüştüklerini belirten Hüseyin, “Elbette askeri-teknik meselelerde bazı konulara değinsek de bu hususta Irak Savunma Bakanı’nın Rusya’ya yapacağı ziyarette detaylar ele alınacak.” diye konuştu.

Ayrıca Hüseyin, DEAŞ terör örgütü hücrelerinin hala Irak ve Suriye topraklarında mevcut olduğunu, bu yüzden terörle mücadele konusunda diğer ülkelerle iş birliğine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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