  • BIST 104.152
  • Altın 272,055
  • Dolar 5,7594
  • Euro 6,3307
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

Rusya Kamışlı'ya üs kuruyor

Rusya, daha önceden ABD askerlerinin bulunduğu, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya üs kuracağını açıkladı.
Rusya Kamışlı'ya üs kuruyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya bir helikopter üssü kuracağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararına kadar Kamışlı'da ABD askerleri bulunuyordu.

Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre kurulacak olan üste hava savunma sistemi, uçuş kontrol odası, uçuş öncesi eğitim ekipmanları ve sağlık tesisleri bulunacak.

Yeni kurulacak üssün sorumlusu Timur Kodzayev, Kamışlı'daki üs sayesinde helikopterlerin devriye alanının artacağını belirtti. Kurulan üssün helikopterlerin korunması ve bölgede güvenlik sağlanması için de kullanılacağı belirtildi.

Rusya'nın Kamışlı'ya şimdiden bir grup araç konumlandırdığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınırdaki DEAŞ'lı hakkında flaş karar14 Kasım 2019 Perşembe 13:02
  • Turuncu listede yer alan terörist İstanbul'da yakalandı14 Kasım 2019 Perşembe 12:59
  • MSB duyurdu: Kara devriyesi sona erdi14 Kasım 2019 Perşembe 12:58
  • PKK'ya ağır darbe: PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi14 Kasım 2019 Perşembe 09:25
  • Elektrik Kesintisi 14 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ14 Kasım 2019 Perşembe 09:25
  • Baraj Doluluk Oranı 14 Kasım 2019 Ankara - ASKİ14 Kasım 2019 Perşembe 09:20
  • Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım14 Kasım 2019 Perşembe 09:16
  • İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı14 Kasım 2019 Perşembe 09:12
  • İsrail yine katliam yaptı: 32 kişi şehit oldu14 Kasım 2019 Perşembe 09:01
  • Su Kesintisi 14 Kasım 2019 Ankara - ASKİ14 Kasım 2019 Perşembe 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti