Rusya Kamışlı'ya üs kuruyor

Rusya, daha önceden ABD askerlerinin bulunduğu, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya üs kuracağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya bir helikopter üssü kuracağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararına kadar Kamışlı'da ABD askerleri bulunuyordu.

Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre kurulacak olan üste hava savunma sistemi, uçuş kontrol odası, uçuş öncesi eğitim ekipmanları ve sağlık tesisleri bulunacak.

Yeni kurulacak üssün sorumlusu Timur Kodzayev, Kamışlı'daki üs sayesinde helikopterlerin devriye alanının artacağını belirtti. Kurulan üssün helikopterlerin korunması ve bölgede güvenlik sağlanması için de kullanılacağı belirtildi.

Rusya'nın Kamışlı'ya şimdiden bir grup araç konumlandırdığı ifade edildi.