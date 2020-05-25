Rusya koronavirüs kayıplarını gizliyor mu?

Rusya'da 350 bin civarında koronavirüs vakası tespit edilmişken ölü sayısının 3 bin 500 civarında olması dikkat çekiyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında hastalığın ne kadar ölümcül olduğunu anlayabilmek için ülkelerin genel olarak vaka ve can kaybı oranları inceleniyor.

Avrupa'da İtalya'daki ölümler mart ayında katlanarak artarken Almanya'da can kaybı seviyesinin nispeten düşük olması dikkatleri Berlin'in koronavirüs salgını ile mücadelesine çekmişti. Almanya'da can kaybı oranının düşük olmasıyla ilgili akla gelen benzer sorular, vaka sayısında üçüncü olan ancak ölüm oranında listenin alt sıralarında yer alan Rusya için soruluyor.

BENZER ÜLKELERDE 30 BİN ÖLÜ VAR

350 bin civarında Covid-19 hastası tespit edilen Rusya'da şu ana kadar 3 bin 500 civarında ölüm rapor edildi. Vaka sayısı 200 bin ila 300 bin olan diğer ülkelerde ise ölü sayısı 30 binlerde. İki veri arasındaki seyrin farklı olması birkaç nedene dayandırılıyor.

Yaygın olarak akla gelen nedenlerden biri verilerin gizlendiği yönünde. Kremlin'i eleştirenler, geçmişe dönük ölü sayısı ile bu seneyi kıyaslayarak Moskova'nın gerçek rakamları gizlediğini savunuyor.

ÖLÜ SAYILARI GEÇEN SENEYE GÖRE ARTIŞTA

Zira, resmi kayıtlara göre sadece başkentte geçen sene nisan ayında 11 bin 846 kişinin ölümü rapor edildi, bu yıl aynı ay bu sayı bin 841 arttı. Benzer gözlem İstanbul için de yapılmıştı.

Can kaybındaki düşük oranları, salgınla mücadele hususunda Batı ile yarış mevzusuna dönüştüren Rus yetkililer verilerin bilerek az gösterildiği iddialarını şiddetle reddediyor.

YÜZDE 70'İ KAYITLARA GEÇMİYOR İDDİASI

New York Times'ın bir haberinde, demografik araştırmalar yapan Aleksei I. Raksha'ya göre Covid-19 ile bağlantılı ölümlerin yüzde 70'inin kayıtlara geçmediği yazıldı.

Resmi makamlarsa nüfus karşılaştırmasının, geçmişte de iniş ve çıkışlar olduğundan, bu iddiaya bir ispat olamayacağını savundu.

RAPORLAMA KRİTERLERİ DE FARKLI

Her ülkenin hastalık ve ölümle ilgili raporlama kriterleri, ülkeler arasında sağlıklı kıyaslama yapılabilmesini de engelliyor. Örneğin, İtalya'da Covid-19 şüphesi bulunan bir kişi hayatını kaybettiğinde, test edilsin, edilmesin veya ölüm nedeni ne olursa olsun 'Covid-19' ibaresi raporlara yansıyor. Bazı ülkelerde ise test yapılmamış bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetse dahi, bu tespit edilmediğinden ölüm nedeni hanesine farklı sebepler yazılabiliyor. Salgında yaşamını yitirenlerin yaşı düşünüldüğünde, o haneye 'doğal ölüm' yazılması da doğal karşılanıyor.

Bazı ülkelerde ölüm nedeni olarak 'Covid-19 şüphesi' yeterli olurken, diğerlerinde ise ölüme sebebiyet veren komplikasyonun virüsten kaynaklandığı tespit edilmezse kayıtlarda Covid-19'un bahsi geçmiyor.

Bunun yanı sıra her ölen kişiye test yapılıp yapılmadığı da ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.