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Rusya Kovid-19 vaka sayısında İtalya ve İngiltere'yi geçti

Kovid-19 vaka sayısı 221 bin 344'e ulaşarak İtalya ve İngiltere'yi geride bırakan Rusya dünyada üçüncü sıraya yerleşti.
Rusya Kovid-19 vaka sayısında İtalya ve İngiltere'yi geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 656 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 221 bin 344'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede ölü sayısı 94 artarak 2 bin 9, iyileşen sayısı da 5 bin 495 artarak 39 bin 801 oldu.

Böylece Rusya, Kovid-19 vaka sayısında ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşmiş oldu.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,6 olurken, yeni vakaların yüzde 46,5’inde semptom görülmediği belirtildi.

Moskova'da vaka sayısı 115 binin üzerinde
Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 6 bin 169 artarak 115 bin 909'a, ölü sayısı 56 artarak 1124'e çıktı.

Şehirde toplam 17 bin 822 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

247 bin kişi gözetim altında
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 188 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 5 milyon 600 bin olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 247 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda mart ayından bu yana 3 bin 300'den fazla kişi de Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rusya'daki Kovid-19 durumu
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çinlide tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova Belediyesi, şehirde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Öte yandan Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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