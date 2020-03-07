Rusya, Lavrov ile Erdoğan arasındaki konuşmayı açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'daki zirvede Lavrov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen konuşmayı açıkladı. Olayın yanlış anlaşıldığını söyleyen bakanlık Lavrov'un "I love you Tayyip" değil, "I love your tie (Kravatına bayıldım)" dediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmaya dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak; Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen konuşmanın bazı yayın organlarında 'yanlış anlaşılarak' paylaşıldığını bildirdi.

​Yol TV'nin haberini alıntılayan bakanlık, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''I love your tie'' (Kravatına bayıldım) dediğini belirtti.