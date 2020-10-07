  • BIST 1.152
  • Altın 477,392
  • Dolar 7,8505
  • Euro 9,2310
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'da çatışan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu. Putin, Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip olmadığını ifade ederek, "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.
Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyası aracılığı ile yaptığı çağrıda, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşananları bir 'trajedi' olarak nitelendirerek, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu.

RUSYA ERMENİSTAN'I KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİL

Öte yandan Azerbaycan topraklarını işgal ederken Rusya’nın desteğini alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan karşısında yardım alabilme umudu tükendi. Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastane bahçesindeki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:52
  • Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi07 Ekim 2020 Çarşamba 12:51
  • Bursa'da başıboş atlar, caddede koştu07 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • Harem'de eylem yapan minibüsçülere polis müdahalesi07 Ekim 2020 Çarşamba 12:49
  • 25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 12:49
  • Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş07 Ekim 2020 Çarşamba 12:48
  • TÜKODER Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resmi Gazete mesajı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Kız Adası'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi bölgede memnuniyetle karşılandı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Yunanistan, Altın Şafak'ı suç örgütü ilan etti07 Ekim 2020 Çarşamba 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti