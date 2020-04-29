Rusya, petrol üretimini yüzde 19 azaltacak

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC'in üretim kısıntısı sonrası aldıkları kararı duyurdu.

Petrol piyasasında üretim krizi devam ediyor.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesindeki petrol üreticisi şirketlerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin üretim kısıntısı kararı kapsamında aldıkları yeni kararı duyurdu.

Novak, petrol üretimlerini şubat ayı kotalarına göre yüzde 19 kısacaklarını açıkladı.

PETROL ÜRETİMİNİ KISMA KARARI

Novak, gerek ülkedeki küçük petrol şirketlerinin, gerekse Rusya'da faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketlerinin bu kısıntıdan muaf olmadıklarını, onların da belirlenen miktarlarda üretim kısıntısı yapacaklarını vurguladı.

Rusya Enerji Bakanı, OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına karşın küresel petrol piyasalarındaki volatilitenin mayıs ayında da sürmesini beklediklerinin altını çizdi.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'de petrol stokları 24 Nisan'da biten haftada toplam 9.98 milyon varil yükseldi.

Petrol stoklarında artışa bağlı olarak stoklama kapasitelerinin büyük ölçüde dolmasının etkisiyle düşen petrol fiyatları, son gelişmelerle hafif artış kaydetti.

FİYATLARDA SON DURUM

Buna göre, haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.9 artışla 20.78 dolara, Batı Teksas hafif petrolün (West Texas Intermediate - WTI) haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 1.33 artışla 12.97 dolara yükseldi.