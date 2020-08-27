Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rus askeri aracının ABD askeri aracına çarpmasına ilişkin açıklama

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus devriyesinin Amerikan askerleriyle yaşanan olayı önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığını açıkladı.