Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rus askeri aracının ABD askeri aracına çarpmasına ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksey Posunko, 25 Ağustos'ta, askeri polis grubunun 5 zırhlı araçtan oluşan konvoy halinde planlı devriye görevini gerçekleştirdiğini söyledi.
Konvoya havadan helikopterlerle destek sağlandığını dile getiren komutan, helikopterlerin Rusya-ABD çatışmaları önleme protokollerinde öngörüldüğünü kaydetti.
Devriye güzergahıyla ilgili önceden ABD tarafına bilgi verildiğini vurgulayan Posunko, ancak Amerikan askerlerinin Rusları takip ettiğini öne sürerek, "Devriye sırasında, uluslararası terörle mücadele koalisyonunun kontrolündeki bölgeye girildikten sonra ABD'ye ait 2 adet MRAP zırhlı aracı konvoyumuzu takip etmeye başladı. Ayrıca güzergahının ilerisinde yolun 2 adet ABD zırhlı araç tarafından kapatıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Posunko, Rus grubunun, uluslararası terörle mücadelede varılan anlaşmalara sıkı şekilde uymaya devam edeceğinin altını çizdi.
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