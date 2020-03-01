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Rusya tehdit etti!

Rusya Savunma Bakanlığı, Şam yönetiminin İdlib'deki hava sahasını kapatmasının ardından, bu bölgede Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini bildirdi.
Rusya tehdit etti!

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye yönetiminin İdlib üzerindeki hava sahasını kapattıktan sonra Rusya’nın Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının güvenliğini garanti edemeyeceğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, “Suriye hükümeti, İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasındaki durumun aniden kötüleşmesi bağlamında, bu hava sahasının kapatıldığını duyurmak zorunda kaldı” dedi.

Juravlyov, “Bu koşullarda, Rusya’nın Suriye’deki ordu grubu komutanlığı, Türk savaş uçaklarının Suriye semalarındaki uçuşlarının güvenliğini garanti edemez” diye ekledi.

Suriye ordusu, İdlib üzerindeki hava sahasının kapatıldığını, bölgede görülecek tüm hedeflerin düşman olarak algılanıp hava savunma sistemleri tarafından vurulacağını duyurmuştu.

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