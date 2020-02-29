  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Rusya: Türkiye ile anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan görüşmelerde Suriye genelinde ve İdlib'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Rusya: Türkiye ile anlaştık

İdlib'de 33 askerimizin Esad rejimi tarafından şehit edilmesi sonrası bölgede tansiyon yükseldi.

Türkiye, düzenlediği operasyonlarla birçok rejim hedefini ateş altına aldı.

Bu arada, Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında görüşmeler devam etti.

MOSKOVA: TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA VARDIK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde Suriye genelinde ve İdlib'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde bölgede tansiyonun düşürülmesi konusunda mutabık kalındı" denildi.

Rus Dışişleri, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli mutabakatların tamamen uygulanmasının sağlanması yoluyla İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik somut adımlarla ilgili istişareler devam etti."

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRECEK

Her iki tarafın, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplarla mücadeleye devam edeceği de açıklamada yer aldı.

Öte yandan, gerilimi azaltma bölgesi içi ve dışındaki sivilleri korumaya ve tüm ihtiyaç sahiplerine derhal yardım sunmaya bağlılıkların teyit edildiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi29 Şubat 2020 Cumartesi 16:09
  • Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem29 Şubat 2020 Cumartesi 16:08
  • Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi29 Şubat 2020 Cumartesi 13:06
  • Rusya: Türkiye ile anlaştık29 Şubat 2020 Cumartesi 12:38
  • Erdoğan: İdlib'de 36 şehidimiz var29 Şubat 2020 Cumartesi 12:11
  • Rusya'dan İdlib açıklaması29 Şubat 2020 Cumartesi 11:37
  • Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltında29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • Kim: Koronavirüs ülkeye yayılırsa ciddi sonuçları olur29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • İdlib'de İran destekli militanların Türkiye korkusu: Ağır vuruyorlar!29 Şubat 2020 Cumartesi 10:26
  • TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki29 Şubat 2020 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti