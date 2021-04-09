  • BIST 1.379
  • Altın 456,173
  • Dolar 8,1595
  • Euro 9,6942
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Sınırlarımızda iç savaş ve geniş çaplı çatışmalar yeniden başlarsa bu, Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturacaktır." dedi.
Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği ve Donbas’taki krizle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Ukrayna’nın Donbas’taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia eden Peskov, "Kremlin’de, Ukrayna’da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe var ve eğer bizim sınırlarımızda iç savaş ve geniş çaplı çatışmalar yeniden başlarsa bu, Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturacaktır. Bu durumun gelişmesinin dinamikleri ve Ukrayna tarafının davranışlarının dinamikleri potansiyel silahlı çatışmaların yeniden başlaması tehlikesini oluşturuyor." dedi.

Peskov, Ukrayna’da çatışmaların yeniden başlaması halinde Rusya’nın gereken önlemleri alacağını belirterek "Ukrayna’da büyük çaplı çatışmaların başlaması ve Srebrenitsa benzeri insani felaketin yeniden meydana gelmesi durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce dediği gibi dünyadaki hiçbir ülke kenara çekilmeyecek, Rusya dahil böyle bir trajedinin olmaması için gereken önlemleri alacaktır. Bütün dünyadaki ülkeler, bütün medeni ülkeler ve Avrupa devletleri Ukrayna’nın güney doğusunda Srebrenitsa’nın tekrarı halinde bu felaketi önlemek için mümkün olan her şekilde karşı duracaktır." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2014’ten bu yana Ukrayna sınırına yönelik askeri yığınak yaptığı iddiasına ilişkin Peskov, Ukrayna’nın güney doğusundaki gerilimin tırmanması nedeniyle Rusya’nın kendi güvenliğini sağlamak için önlemler aldığını ifade etti. Peskov, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerin kesin parametrelerini açıklamayacağını kaydetti.

Peskov, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Putin’e Rus askeri birlikleri sınırdan çekme çağrısına ilişkin ise "Elbette şimdi ne yazık ki, Ukrayna yine potansiyel olarak çok istikrarsız bir bölgeye dönüşüyor. Tabii ki sınırlarında istikrarsız, tehlikeli ve patlamaya hazır bir bölge olan her ülke kendi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır." ifadelerini kullandı.

Zaharova: "Ukrayna’nın NATO üyeliği, durumu kötüleştirir"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, verdiği brifingde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Donbas ziyaretinde ülkesinin NATO’ya üye olmasının, bölgedeki çatışmaları sonlandıracağı yönünde açıklamasını hatırlatarak "Ukrayna’nın NATO’ya üye olması olasılığı, ülkeye barışın getirilmesi yerine, tam tersine Ukrayna’nın güney doğusundaki durumu kötüleştirecek ve geri dönüşü olmayan sonuçlar yol açacaktır." dedi.

Kiev yönetimine sorumlu bir yaklaşım sergilemesi ve Minsk Anlaşmalarını uygulaması çağrısında bulunduklarını vurgulayan Zaharova, "Donbas’taki durum zor ve gerginleşebilir. Bunun nedeni de Ukrayna’nın güney doğusundaki meselenin güçle çözüleceğine inanan Kiev’in savaş tutumudur. Bu bölgeye askerler ve askeri teçhizat konuşlandırılıyor." değerlendirmesini yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor09 Nisan 2021 Cuma 14:55
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti09 Nisan 2021 Cuma 14:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli aşı açıklaması: 3'ü insan uygulamalarına başladı09 Nisan 2021 Cuma 14:32
  • ABD savaş gemileri Karadeniz'e geliyor09 Nisan 2021 Cuma 14:23
  • Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı yarın Bakü'de yapılacak09 Nisan 2021 Cuma 14:23
  • PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu09 Nisan 2021 Cuma 14:22
  • MSB duyurdu! Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü!09 Nisan 2021 Cuma 14:00
  • İçişleri Bakanı Soylu, 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını bildirdi09 Nisan 2021 Cuma 13:57
  • Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin "iş akdinin feshini" haklı buldu09 Nisan 2021 Cuma 13:30
  • İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bu akşam yoğun kar yağışı etkili olacak09 Nisan 2021 Cuma 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti