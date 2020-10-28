Rusya’da 12 yaşındaki kızdan dünya rekoru

Rusya’da 12 yaşındaki Karolina Chernyk, alevli 30 kiloluk halteri kaldırarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Karolina Chernykh, alevli 30 kiloluk halteri kaldırarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Ağırlık kaldırmayı hobisi olarak gördüğü ifade edilen Karolina’nın, halteri 1 dakika içinde 25 defa kaldırdığı belirtildi. Karolina'nın bu denemesinin hem IntelRecord Uluslararası Ajansı'nda hem de Rusya rekor sicilinde kaydedildiği ifade edildi.