  • BIST 105.060
  • Altın 370,652
  • Dolar 6,7705
  • Euro 7,4307
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 25 °C
»

Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs tespit edildi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden yapılan açıklamada, Rusya’da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.
Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs tespit edildi

Rusya’da bir kediye yapılan koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) geldi.

Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2’nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi. Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı terminali dünyanın en büyük 'LEED Altın' sertifikalı binası seçildi27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:15
  • İstanbul'un 'acil durum' hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona geliniyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:15
  • Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:14
  • Mardin'de 800 yıllık tarihi camide ibadet öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:12
  • 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:57
  • 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:21
  • Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:21
  • Türkiye'den vazgeçemeyen turistler rezervasyonlarını iptal etmek yerine öteledi27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:19
  • İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi yosun patlaması27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:16
  • Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti