Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs tespit edildi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden yapılan açıklamada, Rusya’da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

Rusya’da bir kediye yapılan koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) geldi.

Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2’nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi. Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.