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Rusya'da 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde 6 yeni koronavirüs vakasının ortaya çıktığı Koronavirüs Enfeksiyon Merkezi tarafından doğrulandı.
Rusya'da 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs Enfeksiyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "1'i Nijniy Novgorod ve 5'i de Moskova’da olmak üzere 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Enfekte olanların hepsinin  İtalya’dan geldiği tespit edildi. Hastalardan beşinin hastalığı hafif, birinin ise orta şiddette seyrediyor" ifadeleri kullanıldı.  

Açıklamada, hastaların temas ettikleri kişilerin tespit edildiği ve doktor kontrolünde oldukları, bunlardan üçünün akut solunum yolu viral enfeksiyon teşhisiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte Rusya’da koronavirüs teşhisi konan vaka sayısı 10’a yükseldi. İlk hastaların iyileşip taburcu edildikleri kaydedildi.

Moskova’da koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı olağanüstü önlemler kararı alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte olası koronavirüs salgınına karşı teyakkuza geçilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Çin, Güney Kore, İran, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya gibi koronavirüsün yaygın olduğu ülkelerden Rusya’ya gelen kişilerden 14 gün boyunca evlerinde izole edilmeleri talep edildi.

Moskova Belediyesi, başkentteki tüm iş verenleri, çalışanlarının ateşlerini ölçme ve hasta olanları derhal evlerine göndermekle yükümlü kıldı. İş verenlerden koronavürüsün tespit edilmesi durumunda, iş yerlerinin dezenfekte edilmesi ve hastanın iş yerinde temas ettiği kişileri ilgili organlara bildirmeleri talep edildi.

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