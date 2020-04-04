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Rusya'da binada büyük patlama!

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki bir kasabada gaz sızıntısı nedeniyle patlamada meydana geldi, patlamada bir bina çöktü. Enkaz altında ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
Rusya'da binada büyük patlama!

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki bir kasabada gaz sızıntısı nedeniyle patlamada meydana geldi, patlamada bir bina çöktü. Enkaz altında ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, patlama Moskova’ya 80 kilometre mesafedeki 118 bin nüfuslu Orekhovo-Zuyevo kasabasında öğleden sonra meydana geldi.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve videolarda, bir apartmanın yerle bir olduğu görülüyor.

Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın 3'üncü katta yaşanan gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu bildiriliyor.

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