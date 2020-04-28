  • BIST 101.554
  • Altın 384,219
  • Dolar 6,9905
  • Euro 7,6072
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Rusya'da en kötü gün!

Salgının ilk aşamalarında birçok Avrupa ülkesinden daha az vaka bildiren Rusya'da koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle son 24 saatte yeni tanı konulan hasta sayısı 6 bin 411 olarak açıklandı.
Rusya'da en kötü gün!

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Rusya’da dasalgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı üç günlük artışın ardından dün düşse de, bugün yönünü rekorla yukarı çevirdi.

24 Nisan’da 5 bin 849, 25 Nisan’da 5 bin 966, 26 Nisan’da 6 bin 361 ve dün 6 bin 198 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilerde son 24 saatteki yeni vaka sayısı 6 bin 411 olarak duyuruldu.

24 SAATTE 72 CAN KAYBI

Yeni vakalarla birlikte toplam sayı 93 bin 558’e yükseldi. Bir günde 72 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bunun şu ana kadar en yüksek günlük rakam olduğu ifade ediliyor. Toplam can kaybı son rakamlarla 867’ye ulaştı.

Salgının ilk aşamalarında birçok Avrupa ülkesinden daha az enfeksiyon vakası bildiren ülkede bu ay sayı dramatik şekilde artmaya başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafter milisleri Msallata kentine 65'i aşkın roket fırlattı28 Nisan 2020 Salı 12:33
  • Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek28 Nisan 2020 Salı 12:29
  • Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi28 Nisan 2020 Salı 12:28
  • Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın28 Nisan 2020 Salı 12:28
  • AA yerli solunum cihazının üretim aşamalarını görüntüledi28 Nisan 2020 Salı 12:24
  • Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi28 Nisan 2020 Salı 12:07
  • Trabzon Limanı 'Fatih' sondaj gemisini bekliyor28 Nisan 2020 Salı 11:59
  • Türkiye ve Rusya'dan M4 kara yolunda 6'ncı devriye28 Nisan 2020 Salı 11:44
  • Bakanlık duyurdu: Rusya ile yeni devriye28 Nisan 2020 Salı 11:13
  • Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'den Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu28 Nisan 2020 Salı 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti