Rusya'da en kötü gün!

Salgının ilk aşamalarında birçok Avrupa ülkesinden daha az vaka bildiren Rusya'da koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle son 24 saatte yeni tanı konulan hasta sayısı 6 bin 411 olarak açıklandı.

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Rusya’da dasalgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı üç günlük artışın ardından dün düşse de, bugün yönünü rekorla yukarı çevirdi.

24 Nisan’da 5 bin 849, 25 Nisan’da 5 bin 966, 26 Nisan’da 6 bin 361 ve dün 6 bin 198 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilerde son 24 saatteki yeni vaka sayısı 6 bin 411 olarak duyuruldu.

24 SAATTE 72 CAN KAYBI

Yeni vakalarla birlikte toplam sayı 93 bin 558’e yükseldi. Bir günde 72 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bunun şu ana kadar en yüksek günlük rakam olduğu ifade ediliyor. Toplam can kaybı son rakamlarla 867’ye ulaştı.

Salgının ilk aşamalarında birçok Avrupa ülkesinden daha az enfeksiyon vakası bildiren ülkede bu ay sayı dramatik şekilde artmaya başladı.