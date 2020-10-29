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Rusya’da hayvanat bahçesinde ABD başkanlık seçimi kehaneti

Rusya’da bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplan ve ayı, ABD’de 3 Kasım’da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için kehanette bulundu.
Rusya’da hayvanat bahçesinde ABD başkanlık seçimi kehaneti

Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki hayvanat bahçesinde bir kaplan ve bir ayının önüne iki adet karpuz koyuldu. Karpuzların üzerine ise ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden’ın suratları resmedildi. Hayvanların 3 Kasım’da ABD’de yapılması planlanan seçimlerde kimin başkan olacağı konusunda kehanette bulunduklarına inanılıyor.

AYI VE KAPLAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Bartek adlı kaplan, Trump’ın suratının resmedildiği karpuzu aşağıya düşürerek oynamaya başlarken, Han isimli Bengal kaplanı ise Biden'in karpuzunu seçti. 2016 seçimlerinde de ‘kehanette bulunan’ hayvanlar, Hillary Clinton’ı seçmişti ancak, ABD Başkanı seçilen Donald Trump olmuştu.

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