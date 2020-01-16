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Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin tamamıyla istifa ettiğini açıkladı.
Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni anayasa değişikliği için referandum talep etmesinin ardından Rusya hükümeti, istifa kararı aldı.

AMAÇ REFERANDUMUN ÖNÜNÜ AÇMAK

Tüm kabine üyelerinin istifa ettiği öğrenilirken Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin anayasa değişikliği konusundaki referandum çağrısına doğru orantılı olarak referandumun önünün açılması gerekçesiyle istifa ettiklerini ifade etti.

PUTİN TEBRİK ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Medvedev, hükümet istifasını Putin’e sundu. Putin ise Medvedev’i başarılı çalışmaları için tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, önümüzdeki günlerde yeni hükümetin kurulması yönünde kararnameler imzalayacağı açıklandı.

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