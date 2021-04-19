  • BIST 1.400
  • Altın 462,974
  • Dolar 8,0492
  • Euro 9,6816
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 18 °C
»

Rusya’da iki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı

Rusya’da doktorlar ameliyatla 2 yaşındaki bir çocuğun midesinden 209 manyetik topu çıkardı.
Rusya’da iki yaşındaki çocuğun midesinden 209 mıknatıs topu çıkarıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 yaşındaki çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 209 adet mıknatıs topunu yuttu. Birkaç gün sonra çocuğun dışkısının siyah olduğunu fark eden aile doktora başvurdu. Hastaneye görütülen çocuğun röntgeni çekildi. Rötgende çocuğun midesindeki renkli mıknatıs topu ortaya çıktı.

RİSKLİ AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

 Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından 209 adet mıknatıs topu çıkarıldı.Ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade eden doktorlar, çıkarılan mıknatıs toplardan bazılarında mide zarını delebilecek keskin kenarlar oluştuğu ifade edildi. İki yaşındaki bebeğin mıknatıs toplunu 2 ay önce yuttuğu belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keşfettikleri balık katili parazite 'Adana' ismini verdiler19 Nisan 2021 Pazartesi 10:49
  • Bitlis kırsalında patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ele geçirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:48
  • Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretime geçilecek19 Nisan 2021 Pazartesi 10:48
  • İçişleri'nden kısıtlama açıklaması: 33 bin 811 kişiye ceza19 Nisan 2021 Pazartesi 10:41
  • Doğu Karadeniz’e çay işçisi göçü başladı, uyarı geldi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:38
  • Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:07
  • Muğla'da korkutan deprem19 Nisan 2021 Pazartesi 09:59
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Nisan 2021 Pazartesi 09:33
  • Tokyo ve Osaka Kovid-19'a karşı yeniden OHAL'e hazırlanıyor19 Nisan 2021 Pazartesi 09:30
  • Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü anlar güvenlik kamerasında19 Nisan 2021 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti