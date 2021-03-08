  • BIST 1.541
  • Altın 416,678
  • Dolar 7,6832
  • Euro 9,1119
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
» »

Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada

Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Rusya’da bir inşaat alanında sondaj çalışması yapıldığı sırada kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesine ait matkap kontrolden çıkarak, işçiye çarptı. Şans eseri ölümden dönen işçinin vücudunun bir çok yerinde kırıklar meydana geldi.

Rusya’nın Neftekamsk kentinde faaliyet gösteren inşaat alanında kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesinin matkabı kontrolden çıkarak bir işçiyi feci şekilde yaralandı. İnşaat alanında çalışan iki işçiden biri, sondaj makinesinin matkabını dışarıya çıkardığı sırada matkap kontrolden çıktı. Matkap, o sırada yaklaşık bir metre mesafede duran işçiye şiddetli şekilde çarptı. İnşaat işçisi çarpmanın etkisiyle yere yığıldı.O anlar inşaat alanındaki güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Yerel medya, kazanın ardından işçinin hastaneye kaldırıldığını, sağ kolunda ve kaburga kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini duyurdu. Ölümden mucizevi şekilde kurtulan işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Son Eklenen Videolar
Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti