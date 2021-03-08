Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada

Rusya’da bir inşaat alanında sondaj çalışması yapıldığı sırada kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesine ait matkap kontrolden çıkarak, işçiye çarptı. Şans eseri ölümden dönen işçinin vücudunun bir çok yerinde kırıklar meydana geldi.