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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Rusya'da son 24 saatte ölenlerin sayısı 2 bin 837’ye yükseldi.
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 299 bin 941'e, ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 299 bin 941’e yükseldi.

Ülkede ölü sayısı 115 artarak 2 bin 837’ye, iyileşen sayısı 5 bin 921 artarak 76 bin 130’a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,1’inde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 545 artarak 149 bin 607’ye, ölü sayısı 71 artarak 1651’e çıktı.

Şehirde toplam 31 bin 496 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

267 bin 663 kişi gözetim altında
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar 7 milyon 350 binden fazla test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 267 bin 663 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre, Rusya, ABD’den sonra en çok vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

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